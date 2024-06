Konfederacja: „Na granicy polskiej powinniśmy używać broni”

— Konfederacja od lat mówi o tym, że trzeba tą nielegalną imigrację powstrzymywać, że trzeba używać konkretnych działań militarnych, że na granicy polskiej powinniśmy używać broni. A co się dzieje? Okazuje się, że mamy państwo dosłownie z dykty, państwo z kartonu. Państwo, którego przedstawiciele, ta uśmiechnięta koalicja, nie pozwala polskim żołnierzom na to, aby używać broni w obronie własnej żołnierza, ale również w obronie wszystkich obywateli Polski. W tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, minister obrony narodowej powinien jak najszybciej podać się do dymisji i o to apelujemy — nawoływał pod miejskim ratuszem Bartłomiej Pejo, poseł Konfederacji.