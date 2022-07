Kopciucha wymienisz, nie angażując swoich pieniędzy. Ile można dostać przedpłaty?

Istotna zmiana zaszła także w programie „Czyste powietrze”, który ruszył we wrześniu 2018 roku. Skorzystało z niego już 460 tys. rodzin w całej Polsce, a w województwie lubelskim 26 tys. osób. W lipcu tego roku do programu dodano wyróżnik „Plus”, bo wprowadzono możliwość przedpłaty.

– Wcześniej trzeba było złożyć wniosek, zrobić remont i dopiero można było wystąpić o zwrot kosztów – dodaje dyr. Wójcik. – Teraz można się ubiegać o przedpłatę do 50 proc. kosztów. Jest to odpowiedź na rosnące ceny materiałów budowlanych, przede wszystkim styropianu, czy wełny i jest to także pomoc dla najuboższych, ponieważ maksymalna dotacja wynosi do 79 tys. zł i trudno oczekiwać, że będą oni w stanie wyłożyć takie pieniądze na inwestycję.

Ale żeby dostać do 50 proc. dotacji, trzeba mieć wcześniej podpisaną umowę z wykonawcą. Można mieć maksymalnie trzy takie umowy w ramach termomodernizacji, a całą inwestycję trzeba przeprowadzić w ciągu 18 miesięcy. Pieniądze trafiają bezpośrednio do wykonawcy nie wcześniej niż 14 dni przed rozpoczęciem prac. Druga transza, jak zapewnia dyr. Wójcik, zostanie szybko wypłacona po ich zakończeniu.

Dziś ruszył także nabór wniosków do Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. W naszym województwie realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. – Dotyczy promowania zrównoważonego rozwoju, odnawialnych źródeł energii, czy zbiorowego transportu – mówi dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, prezes WFOŚIGW w Lublinie.

O dotację do 150 tys. zł mogą starać się m.in.:

samorządy,

fundacje,

stowarzyszenia,

koła gospodyń wiejskich,

ochotnicze straże pożarne,

ogrody zoologiczne i botaniczne.

Maksymalna kwota dofinansowania to 90 proc. kosztów, a w przypadku gdy na terenie gminy znajduje się park narodowy – do 95 proc.

WFOŚIGW ma 3,5 mln zł budżetu (na 2 lata) na realizacje programów edukacyjnych.