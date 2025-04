38-latek był poszukiwany za 43 przestępstwa popełnione w Irlandii w latach 2021-2022. Były to głównie kradzieże, kradzieże z włamaniem i oszustwa. Irlandzki wymiar sprawiedliwości wystawił za nim Europejski Nakaz Aresztowania.

Jak się okazało, mężczyzna ukrywał się w Lublinie. Kompletnie zaskoczony został zatrzymany na jednej z ulic, a następnie doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Lublinie. W wyniku dalszych decyzji trafił do tymczasowego aresztu, gdzie poczeka na ekstradycję do Irlandii. Grozi mu do 14 lat więzienia. Zatrzymanie nie byłoby możliwe bez współpracy lubelskich „łowców głów” z policjantami z Irlandii i Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Policja przypomina, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.