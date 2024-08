"Kruszynka dała radę!" Kolejni żołnierze złożyli przysięgę

Przysięga to czas wzruszeń, łez i dumy. Szeregowa Ewa Gorzelewska marzyła o mundurze od dzieciństwa. Choć kurs się zakończył, szeregowa ma w planach karierę zawodową w szeregach wojska.

- Marzyłam o tej chwili od pierwszego dnia, wiedziałam że będzie warto. Wiele się tu nauczyłam, wiem na co mnie stać. Swoją przyszłość wiąże z wojskiem, chcę iść dalej, rozwijać się i sprawdzać na wielu płaszczyznach. O wojsku marzyłam całe życie, mundur był w mojej głowie od małego. Kolejnym etapem w mojej karierze, będzie szkolenie specjalistyczne, a dalej pokaże czas. Bóg, honor, ojczyzna to najważniejsze- mówiła wzruszona szeregowy Gorzelewska Ewa.

Z córki Ewy dumni byli również rodzice, mama nie kryła łez a tata z dumą spoglądał na córkę. - Jestem dumna, że córka wstąpiła w szeregi. Jak powiedział jeden z pułkowników" kruszynka dała radę"- podkreśliła pani Maria. - Duma mnie rozpiera- dodał pan Andrzej.



- 19 Brygada realizuje przedsięwzięcia związane z operacją "bezpieczne Podlasie", większość żołnierzy jest w nią zaangażowana. Aktualnie potrzeby szkoleniowe oraz stany osobowe brygady umożliwiają powoływanie do zawodowej służby wojskowej i realizację szkolenia w ramach 19 brygady- podkreślił ppłk. Kamil Taranowicz, dowódca batalionu dowodzenia.



- Planujemy przeszkolić 1000 osób na całej Lubelszczyźnie, ten turnus sie kończy, kolejny już 19 sierpia. Mamy jeszcze chwilę czasu by przystąpić do rekrutacji, złożyć wniosek, także zachęcamy - mówił ppłk. Piotr Szczepaniuk, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Lublinie. - Wakacje to taki czas w którym ludzie biorą sobie urlopy, a taka forma wakacji to wspaniała przygoda, połączenie przyjemnego z pożytecznym. Zdobycie stopnia wojskowego, daje możliwość dalszej kariery w wojsku. Szeregowi, którzy ukończyli szkolenie podstawowe, mogą przystąpić do szkolenia specjalistycznego lub zasilić nasze rezerwy pasywne - podsumował.

Podczas szkolenia podstawowego adepci uczyli się podstaw: rzemiosła żołnierskiego, strzelania, budowy broni, pierwszej pomocy, mieli inżynieryjno- saperskie zajęcia, zapoznali się z regulaminami oraz z funkcjonowaniem jednostki wojskowej. Ci którzy zdecydują się po szkoleniu specjalistycznym na dalszą służbę, będą mogli starać się przejść do zawodowej służby wojskowej.

"Wakacje z wojskiem" odbywają się w Lublinie, Chełmie, Zamościu, Białej Podlaskiej i Dęblinie. Kursanci za udział w szkoleniu otrzymują od Ministerstwa Obrony Narodowej 6 tys. zł wynagrodzenia.