Krwiobus stanie w sobotę przed marketem. Oddasz krew – otrzymasz niespodziankę

- Akcja ma na celu wsparcie lokalnych banków krwi i pomoc osobom wymagającym transfuzji. Dla oddających krew przewidziana drobna niespodzianka, co ma dodatkowo zachęcić do udziału w tej szlachetnej inicjatywie –informują organizatorzy akcji i zapraszają do śpieszenia z pomocą tym, którzy potrzebują krwi, aby wrócić do zdrowia!