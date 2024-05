Krytyczna sytuacja w banku krwi. Jedna grupa na wyczerpaniu

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie znów przejedzie przez województwo szukając chętnych dawców. Zapasy krwi szybko się kończą. Obecnie najbardziej brakuje grupy A RhD -. Stale potrzebne są również płytki oraz osocze.

Krwiodawcy mogą na co dzień zgłaszać się do siedziby RCKiK przy ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Lublinie. Jest to również możliwe w oddziałach terenowych w Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Łukowie, Puławach, Tomaszowie Lubelskim, Włodawie oraz w Zamościu.

Poza stacjonarnymi punktami poboru, pracownicy RCKiK prowadzą akcje terenowe w różnych miejscach w regionie. Jest to szczególnie pomocne dla mieszkańców mniejszych miejscowości, którzy nie mają możliwości dojechać do punktu stacjonarnego.

Najbliższe akcje terenowe poboru krwi:

25.05: KAMIONKA, Zespół Szkół (ul. Lubartowska 53). Rejestracja w godz. 10-14

25.05: LUBLIN, konwent tatuażu (ul. Smoluchowskiego 1). Rejestracja w godz. 11-15

26.05: PIASKI, OSP (ul. Strażacka 9). Rejestracja w godz. 8-12

26.05: HORYNIEC-ZDRÓJ, Amfiteatr (Park Zdrojowy). Rejestracja w godz. 9-15

26.05: ŁUKÓW, Rynek (ul. Bolesława Prusa). Rejestracja w godz. 11-15

27.05: STARA DĄBIA, Świetlica. Rejestracja w godz. 9-13

27.05: PUŁAWY, Brico Depot (ul. gen. Fieldorfa Nila 20). Rejestracja w godz. 9-13

28.05: PARCZEW, SPOMLEK (ul. Strażacka 15). Rejestracja w godz. 8.30-12

28.05: LUBLIN, Dom Pomocy SOS (ul. Jutrzenki 1). Rejestracja w godz. 9-13

28.05: KRAŚNIK, Terenowy Oddział RCKiK (al. Niepodległości 25). Rejestracja w godz. 9-13

29.05: ŁĘCZNA, parking przy WAMEX (al. Jana Pawła II 99). Rejestracja w godz. 8.30-13

29.05: LUBARTÓW, Bursa Szkolna przy RCEZ (ul. 1-go Maja 82). Rejestracja w godz. 9-13