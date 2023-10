Krzysztof Cugowski Honorowym Obywatelem Miasta. „To wielki honor i szczęście, że Cię mamy i bardzo, ale to bardzo Cię kochamy”

Wcześniej redaktor E. Dados odczytała laudację przygotowaną przez Piotra Szczepanika, przyjaciela Cugowskiego, który przypomniał życie oraz sukcesy założyciela i wokalisty Budki Suflera. Ewa Dados na koniec zarecytowała też wiersz: – Jesteśmy z tej ziemi, gdzie trawy przydrożne niski ukłon składają przybyszom…. – Ja ten wiersz mówiłam, a Ty śpiewałeś. Pamiętasz? Słowo o naszej ziemi. Naszego Lublina się nie zapomina – dodała i przypomniała, że Krzysztof Cugowski nigdy nie odmówił jej pomocy, gdy od 1993 roku organizując akcję Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, o nią zwracała się do niego, zawsze pytał: Kiedy?. – To wielki honor i szczęście, że Cię mamy i bardzo, ale to bardzo cię kochamy – zakończyła Ewa Dados.

– Krzysztof Cugowski to wyjątkowy ambasador Lublina i regionu. Postać, bez której trudno sobie wyobrazić lubelską kulturę – podkreślił z kolei Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. – Z drugiej strony to postać, której wszyscy dużo zawdzięczamy. Wielu z nas wchodziło w dorosłość z burzliwymi czasami młodości, z jego utworami, jego śpiewem, aktywnością muzyczną. Zawdzięczamy mu nie tylko ten dzisiejszy artyzm, poziom wykonania i wkład w historię polskiej muzyki, ale i emocjonalność naszej młodości. Za to w imieniu tu zgromadzonych, mieszkańców Lublina i Polski pragnę podziękować – dodał prezydent. Na koniec Krzysztof Żuk podkreślił, że 21. Honorowym Obywatelem Miasta Lublina zostaje wielka postać naszego miasta, która w historii polskiej i lubelskiej kultury odegrała i odgrywa ogromną rolę.

Krzysztof Cugowski odbierając wyróżnienie przyznał, że nie spodziewał się, że ze sceny pod Jego adresem padnie aż tak wiele pięknych słów. – Kiedy wysłuchałem tych wszystkich wspaniałych opinii i faktów z mojego życia, zastanawiałem się czy rzeczywiście to dotyczy mnie. – mówił z uśmiechem Cugowski.

Czwartkową uroczystość uświetnił występ Zespołu Mistrzów, z którym Krzysztof Cugowski koncertuje od 2017 roku.