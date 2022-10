Ksiądz Alfred Wierzbicki odchodzi z KUL. Powód? Brak swobody wypowiedzi

Przypomnijmy, że wszczęte wobec duchownego w ubiegłym roku postępowanie dotyczyło „obraźliwych wypowiedzi w stosunku do innych wykładowców, lekceważenia obowiązków wykładowcy uczelni oraz podważania fundamentów nauki Kościoła”. Poszło o krytykę stanowiska Konferencji Episkopatu Polski w sprawie mniejszości seksualnych. Ks. Wierzbicki powiedział, że dokument wygląda „jakby był pisany na księżycu, a nie w Polsce, gdzie prześladowani są na tym tle ludzie”. Potem pojawiły się kolejne zarzuty (w sumie było ich sześć). Jeden z nich dotyczył słów na temat ks. prof. Tadeusza Guza, który w początkach pandemii twierdził, że podczas mszy nie można się zakazić koronawirusem. Ks. Wierzbicki stwierdził wówczas, że „można być profesorem, ale można być też skończonym durniem”. Etyk ostatecznie został uniewinniony od zarzutów związanych z krytyką osób i instytucji, a postępowanie w kwestiach światopoglądowych i religijnych zostało umorzone.

– Wymazałem te zarzuty z pamięci. Moim zdaniem były one tylko po to, żeby mnie bardziej dręczyć. Jeśli ma się jeden mocny zarzut, to on zwykle powinien wystarczyć – komentuje ks. Wierzbicki, który od 1 października jest zatrudniony na UMCS. Pracuje w Katedrze Etyki. – Chcę robić to, co robiłem do tej pory i mieć większą swobodę. Na KUL jej nie miałem – podsumowuje.

Katolicki Uniwersytet Lubelski nie komentuje słów swojego byłego pracownika.