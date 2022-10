Kto by nie chciał takich bryk w garażu. Moto Session 2022 w Lublinie. Zdjęcia

Pokazy motocyklistów, stoiska firm działających w branży motoryzacyjnej, ale przede wszystkim samochody. To są atrakcje odbywającej się w Lublinie imprezy Moto Session w Targach Lublin. Dwudniowe święto fanów mocnych silników i lśniącej karoserii zaczęło się w sobotę. Jeżeli jednak ktoś do hal targowych nie miał szans zajrzeć, to może to zrobić w niedzielę. Impreza potrwa do godziny 18.

Ale trzeba sobie zarezerwować kilka godzin, bo jest co oglądać. Do Lublina zjechało kilkudziesięciu wystawców, a na terenie hali targowej zaparkowały auta, jakie trudno spotkać na co dzień. Ferrari California, Ford Mustang Bullitt, Dodge Viper, Porshe 911 GT3. To wszystko samochody, które rozpalają wyobraźnię pasjonatów.

Uwagę na pewno przyciągają bolidy wyścigowe Formuły 1, takie jak BMW Sauber czy Renault 2000.