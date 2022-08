Dbanie o zieleń po lubelsku. Kto inny posadzi, kto inny podleje

„Maluchy z Felina” czyli 100 miejsc w przedszkolu i zajęcia dodatkowe dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego

Co można uczynić z ponad 1 mln zł unijnej dotacji? Może to, co w Lublinie. Dzięki wsparciu unijnemu powstały nowe miejsca w przedszkolach, a maluchy zaczęły chodzić na zajęcia dodatkowe.