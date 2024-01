Kto zaopiekuje się największą flagą w regionie? Trzeba ją regularnie wymieniać

Maszt został uroczyście odsłonięty w listopadzie 2018 roku, przy okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jego budowę z inicjatywy fundacji Ruch Solidarności Rodzin sfinansowały spółki Skarbu Państwa: Lubelski Węgiel Bogdanka, Zakłady Azotowe „Puławy” i PGE Dystrybucja. Prace pochłonęły ponad 670 tys. zł. Od początku 2020 roku opiekę nad obiektem sprawuje miasto i to ono ponosi koszty jego utrzymania.

Miejscy urzędnicy rozstrzygnęli właśnie postępowanie dotyczące obsługi masztu przez najbliższe dwa lata, do końca 2025 roku. Zlecenie otrzymała firma ABTrans z Lublina, która złożyła ofertę opiewającą na nieco ponad 16 tys. zł. Jej zadaniem będzie zdejmowanie przybrudzonej flagi, oddawanie jej do utylizacji oraz montaż w jej miejscu nowej. Takie zabiegi mają być wykonywane średnio co sześć tygodni.

Ratusz płaci nie tylko za obsługę konstrukcji, ale także za zakup flag. W lipcu ubiegłego roku miasto zamówiło ich 10 sztuk za niespełna 15 tys. zł.