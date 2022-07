Lublin. Na wrzesień kuchni w podstawówce nie będzie

Kuchnia podstawówki przy Plażowej od dawna była w złym stanie. Tak złym, że sanepid wiele razy zwracał na to uwagę. W czerwcu 2015 r. wydał zalecenia, których dotychczas nie zrealizowano.

W końcu inspektorzy sanepidu stracili cierpliwość i mieli już podpisać decyzję o zamknięciu kuchni, ale władzom miasta udało się wyprosić zgodę na to, by można było gotować posiłki w obecnych warunkach do końca roku szkolnego 2022/23.

Służby sanitarne zgodziły się na takie ustępstwo, ale jednocześnie postawiły sprawę na ostrzu noża: od września nie będzie można używać kuchni, jeżeli do tego czasu nie zostanie ona doprowadzona do właściwego stanu.

W tej sytuacji władze miasta nie mogły już odkładać remontu na później.

W maju ogłoszony został przetarg na wykonanie niezbędnych prac, kilka dni temu został rozstrzygnięty. Remont zostanie zlecony przedsiębiorstwu Komes z podlubelskich Niemiec. Prace mają kosztować 1,6 mln zł, czyli o ponad 200 tys. zł więcej niż spodziewał się Ratusz. Urząd nie miał jednak wyjścia i musiał się zgodzić na większy wydatek.

– Zawarcie umowy z wykonawcą planuje się na 12 lipca – informuje Monika Głazik z biura prasowego Ratusza. Kontrakt będzie obejmować zmianę podziału pomieszczeń, zamontowanie wentylacji mechanicznej, przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz instalacji specjalistycznej. Umowa obejmie ponadto wyposażenie obiektu w nowy sprzęt.

Od dziś zacznie biec trzymiesięczny termin, który firma Komes dostanie na wykonanie wszystkich prac. Taki warunek został postawiony w przetargu. Wiadomo już, że prac nie uda się przeprowadzić przed rozpoczęciem roku szkolnego. Tym bardziej, że konieczne będą jeszcze odbiory techniczne i uzyskanie zgody sanepidu na używanie wyremontowanej kuchni.

Ratusz zapewnia, że uczniowie „siódemki” nie będą musieli chodzić głodni. – Do czasu zakończenia remontu wyżywienie dzieci będzie zapewnione poprzez catering – zapowiada Głazik. Gdzie podawane będą obiady, skoro remont ma obejmować również jadalnię? – W czasie remontu kuchni i stołówki posiłki będą wydawane w przystosowanej do tego celu świetlicy.