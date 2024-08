Kuchnia pełna smaków. Warsztaty kulinarne podczas Lubliner Festival

W środę uczestnicy Lubliner Festival mogli wziąć udział w smacznych warsztatach z kuchni żydowskiej. Ale nie byle jakiej, tylko kuchni żydów hiszpańskich.

W tę kulinarną podróż zabrał nas Bartek Kieżun. - Bartek biega po całym świecie, to niespokojny duch i wszędzie gdzie jest próbuje kuchni i ją poznaje. Szczególnie go też interesuje kuchnia Żydów danego kraju - powiedziała na wstępie Etel Szyc, dyrektorka festiwalu.

Bartek Kieżun, znany również jako Krakowski Makaroniarz, to ceniony dziennikarz kulinarny, autor książek, bloger, fotograf i podróżnik, który swoją pasję do kuchni śródziemnomorskiej zamienił w zawodową ścieżkę, pod postacią książek kulinarnych. Na swoim koncie ma książki kucharskie z miejsc tj. Hiszpania, Potrugalia, Ateny, Jerozolima, Włochy, Stambuł czy Chorwacja.

Podczas środowych warsztatów Bartek opowiadał o kuchni Żydów zamieszkujących półwysep Iberyjski. Wśród opowieści przeplatały się nazwy takie jak Kaftes de prassa, Berenjenas con miel, Arroz con habas czy Alemndrados, czyli typowe potrawy diaspory sefardyjskiej.

Kolejne warsztaty dzisiaj (22.08) o godzinie 12. Tym razem uczestnicy wybiorą się w podróż po smakach Żydów włoskich.

Przy okazji warsztatów zapytaliśmy dyrektorkę festiwalu, Etel Szyc, czym dla niej jest kuchnia żydowska.

- Dla mnie kuchnia żydowska to mój rodzinny dom, gdzie zawsze pachniało rosołem, czulentem, pieczonym kurczakiem i gefite fish. To także coś co nas Żydów charakteryzuje, ale wyróżnia nas to, że nasza kuchnia jest ściśle związana z religią żydowską - wspomina Etel. - Nie ma świąt bez kuchni, ponieważ generalnie oprócz oczywiście odpowiednich modlitw, rytuałów czy przedmiotów symbolizujących święta, przede wszystkim koncentrujemy się przy stole.

W czwartek ostatni dzień festiwalu kultury żydowskiej Lubliner. W programie znalazły się: