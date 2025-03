1747 uczelni z całego świata. W tym rankingu KUL jest po raz pierwszy

Jak znaleźć dywersantów w lesie? Terytorialsi na szkoleniu

Wypadek i pożar samochodu. Po ugaszeniu pojazdu strażacy natrafili na elementy do produkcji materiałów wybuchowych. A z relacji świadków wynikało, że sprawcy wypadku byli uzbrojeni i uciekli do lasu... Co jeszcze było w scenariuszu wspólnych ćwiczeń?