Kupić czy lepiej wynająć? Dziś z Dziennikiem Wschodnim dodatek „Nieruchomości”

Zainteresowani zakupem mieszkania w Lublinie mogą dosłownie przebierać w ofertach. Nowe lokale powstają nie tylko w dzielnicach bardziej oddalonych od centrum miasta. Deweloperzy zabrali się również za zagęszczanie i wymianę zabudowy śródmieścia

Nowy obiekt powstaje przy ul. Wieniawskiej 11, w miejscu parterowego budynku, w którym niegdyś mieścił się sklep Biedronka. W budynku, który wznosi firma TKM Global Tomasz Księżopolski, znajdzie się 112 mieszkań o powierzchni od 39,6 do 142,1 mkw. Inwestor przewidział kawalerki, mieszkania dwupokojowe i rodzinne apartamenty.

Na parterze ponownie będzie sklep spożywczy, na tym samym poziomie ma powstać mniejszy lokal na potrzeby instytucji bankowej. Piętro zajmą lokale biurowe, a powyżej są przewidziane mieszkania.

Przy ul. Garbarskiej inwestor (Chrzanowscy Development) przewidział cztery budynki składające się na osiedle Garbarska Urban Concept. To nowe obiekty, ale nawiązujące stylistyką do przeszłości dzielnicy, w której znajdował się m.in. młyn parowy Kośminskiego. To właśnie budynek o nazwie „Młyn” ma być największym obiektem tej inwestycji, pomieści 59 mieszkań na 7 kondygnacjach.

