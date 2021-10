Lublin. Kwesta na cmentarzu przy ul. Lipowej. Pilny apel o pomoc w zbiórce

– Dzisiaj na cmentarzu kwestują m.in. wojewódzki konserwator zabytków Dariusz Kopciowski, wicemarszałek województwa Zbigniew Wojciechowski a także miejski radny Zbigniew Jurkowski – wylicza Stanisław Santarek, który przez wiele lat stał na czele Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Lublina, organizującego kwestę na najstarszej nekropolii Lublina. – Także uczniowie z rodzicami zbierają pieniądze do puszek.

To drugi dzień kwesty na rzecz ratowania zabytków na cmentarzu przy ul. Lipowej. Zbiórka potrwa do jutra. – Niestety możemy mieć problem z wolontariuszami, bo na jutrzejszą zbiórkę zapisało się niewiele osób a 1 listopada osób odwiedzających groby swoich bliskich jest zawsze najwięcej – podkreśla Santarek, który apeluje przede wszystkich do stałych kwestarzy o pomoc w zbiórce.