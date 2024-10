Laboratorium Światła. Tego w Lublinie jeszcze nie było

W nadchodzącym sezonie organizatorzy Lumina Park zapraszają do obejrzenia „Laboratorium Światła”. Gdzie? W Ogrodzie Botanicznym UMCS. Otwarcie zaplanowano na 8 listopada.

„Laboratorium Światła” to w tym roku temat przewodni, a z okazji jubileuszu 80-lecia istnienia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej organizatorzy przygotują specjalną ścieżkę zwiedzania związaną ze światem atomów i pierwiastków.

W Ogrodzie Botanicznym będzie też można zobaczyć dwukrotną laureatkę Nagrody Nobla i patronkę UMCS: Marię Curie-Skłodowską.

W sumie na odwiedzających będzie czekać 12 stref tematycznych, a w nich 150 nowych iluminacji.

A wszystko przy użyciu nowej technologi świetlnej, choć tu organizatorzy na razie nie zdarzają żadnych szczegółów.

Godziny otwarcia są zależne od zachodu słońca. Park będzie otwarty od 16 (od 8.11 do 12.01.), 16:30 (od 14.01 do 31.01), 17 (od 1.02 do 16.02) lub 17:30 (od 18.02 do 2.03) do godziny 21. Ostatnie wejście jest przewidziane na godzinę 20. Park będzie zamknięty w poniedziałki (z wyłączeniem 11.11 i 6.01).

Szczegóły i bilety na luminapark.pl/lublin.