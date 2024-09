Lato w mieście 2024 czyli na nudę nikt narzekać nie mógł

Dyrektorzy dostają mniej. Prezydent przycina dodatki o połowę

Do końca wakacji wynosiły od 400 do 1500 zł. Od września dyrektorzy placówek oświatowych w Zamościu mają dodatki motywacyjne w wysokości od 200 do 800 zł. Ratusz zapewnia jednak, że to nie jest żadna obniżka.