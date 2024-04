Lekarze rozwieją wątpliwości rodziców. Chodzi o poważne schorzenie

Konferencja odbędzie się 14 kwietnia w Centrum Symulacji Medycznej w Lublinie. Organizatorami są fundacja „PoMOC ma MOC – Działamy z Pasją!” oraz Uniwersytet Medyczny. Podczas wydarzenia będzie okazja wysłuchać prelegentów, którzy specjalizują się w chorobach kręgosłupa.

- Pomysł na konferencję zrodził się z wysłuchanych oczekiwań rodziców, którzy mówili, że brakuje rzetelnych informacji na temat skoliozy. To, co można przeczytać to często opinie influencerów lub niezweryfikowane informacje dostępne na stronach internetowych i może się okazać, że to nie są do końca prawdziwe. Takie bardzo podstawowe, nieprawdziwe informacje to np. że noszenie plecaka powoduje skoliozę albo informacja, że ciężkich deformacji u dzieci chorych na choroby nerwowo-mięśniowe się nie operuje. Operacje jak najbardziej są możliwe i są wykonywane w wielu ośrodkach w Polsce w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia – zaznacza prof. dr hab. n. med. Michał Latalski, kierownik II Oddziału Ortopedii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, który również jest jednym z prelegentów zbliżającej się konferencji.

Do udziału zaproszeni są rodzice dzieci z chorobami kręgosłupa, fizjoterapeuci, osoby dorosłe zmagające się ze skoliozą, a także kadra medyczna i seniorzy.

Prelegenci oraz tematy prelekcji:

- „O co chodzi z tą skoliozą?” - dr n. med. Anna Danielewicz prof. UML

- „Czy operacja to jedyne wyjście?” - prof. dr hab. n. med. Tomasz Kotwicki

- „Deformacje kręgosłupa w płaszczyźnie bocznej: hiperkifoza piersiowa, hiperlordoza, choroba Scheuermanna, kręgozmyk, kifoza wrodzona. Co to właściwe znaczy i z czym się wiąże?” - dr n. med. Tomasz Potaczek

- „Leczenie operacyjne deformacji kręgosłupa w zależności od wieku dziecka - dlaczego, kiedy i jak będzie leczone moje dziecko?” - dr hab. n. med. Wiktor Urbański

- „Znieczulenie, przygotowanie do operacji, zagrożenia anestezjologiczne” - dr hab. n. med. Beata Rybojad

- „Życie po operacji, ciąża, sport” - dr n. med. Paweł Grabala

- „Skoliozy u dorosłych powyżej 30 roku życia: współczesne podejście do leczenia oraz perspektywy dla pacjentów” - dr n. med. Andrzej Smętkowski

- „Dziecko niepełnosprawne ze skoliozą” - prof. dr hab. n. med. Michał Latalski

Oprócz wykładów, przewidziane są również rozmowy z pacjentami na temat problemów przed operacją, w pierwszych tygodniach po i życiu po niej. Wydarzenie rozpocznie się 14 kwietnia o godz. 10 w Centrum Symulacji Medycznej przy ul. Chodźki 4 w Lublinie. Koszt udziału w konferencji wynosi 100-110 złotych. Bilety można kupić do 5 kwietnia za pośrednictwem strony internetowej.