Lubelskie. Idziemy na grzyby. Ale ostrożnie…

Sezon grzybowy chyli się ku końcowi, jednak w lasach dalej można spotkać jeszcze piękne okazy nie tylko prawdziwków czy borowików, ale także tych trujących. Lubelski sanepid zorganizował akcję edukacyjną dla najmłodszych, aby mogły poznać skarby rosnące w lesie i pouczyć nauczyć się je rozróżniać. Podczas wystawy mogliśmy zobaczyć popularne gatunki grzybów jadalnych i trujących, a także takie gatunki, na które nie zwracamy w lesie większej uwagi, ale mają bardzo ciekawe cechy budowy lub właściwości.

Mamy powody do radości, ponieważ rośnie świadomość społeczeństwa na temat grzybów. Według danych PSSE w Lublinie, w 2023 roku było tylko jedno zatrucie grzybami i z roku na rok ich liczba maleje.

- Podczas wystawy mogliśmy zobaczyć, dotknąć, powąchać grzyby, a także posłuchać krótkich prelekcji, które są bardzo wartościowe dla początkowych grzybiarzy i fascynatów grzybów – mówiła Renata Bezłada z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie, klasyfikatorka grzybów świeżych.

Co warto wspomnieć, każda stacja sanitarno-epidemiologiczna w Polsce prowadzi specjalne dyżury, gdzie możemy zgłosić się z poradą i pomocą w określeniu, czy dany grzyb jest jadalny czy trujący. W Lublinie, przy Uniwersyteckiej 12 można to zrobić od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.

Pośród zebranych przez pracowników stacji PSSE mogliśmy zobaczyć najbardziej trujący grzyb w Polsce – muchomora zielonawego, popularnie zwanego także sromotnikowym. Wbrew panującemu zewsząd mitowi, nie jest on czerwony z białymi kropkami, tylko posiada zielonkawy kapelusz. Zjedzenie już niewielkiej ilości tego grzyba spowoduje śmiertelne zatrucie toksynami w nim zawartych.

Jak możemy rozróżnić muchomora zielonkawego?