Lewica na finiszu kampanii chce Europejskiego Funduszu Mieszkaniowego

— Kwestie związane z mieszkalnictwem, kwestie związane z budową mieszkań to nie jest temat tylko z zakresu infrastruktury. Dostępne mieszkanie dla młodych ludzi to nie jest tylko dach nad głową, to nie tylko miejsce schronienia. To także kluczowy czynnik dla możliwości tworzenia i zakładania rodzin, dla bezpieczeństwa tych rodzin, dla łączenia życia rodzinnego z życiem zawodowym — mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która przyjechała wspierać na ostatniej prostej kampanii wyborczej kandydatów Lewicy na Lubelszczyźnie.

Zdaniem minister, jedną z głównych przyczyn tego, że młode pary nie chcą posiadać dzieci lub odkładają tę decyzję w czasie, a co za tym idzie jedną z głównych przyczyn kryzysu demograficznego jest to, że młodzi ludzie nie mają możliwości nabycia swojego mieszkania. Jak dodaje Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, jest to kryzys, który dotyka wiele państw Europy, dlatego Lewica proponuje rozwiązanie ogólnoeuropejskie.

— My, jako Lewica, mówimy, że to już jest ten czas, żeby integracja europejska objęła także kwestie ważne dla bezpieczeństwa, tego nam najbliższego, tego codziennego, rodzinnego. Oczywiście, rozmawiamy także przy okazji kampanii do Parlamentu Europejskiego o bezpieczeństwie militarnym, rozmawiamy o armii europejskiej, rozmawiamy o tym jak wzmocnić bezpieczeństwo Polski i Europy w kontekście wielkiego kryzysu, jaki dzieje się za naszą wschodnią granicą — dodawała Dziemianowicz-Bąk.

Jedynką do europarlamentu z okręgu 8 jest Agata Fisz. To ona ma poprowadzić Lewicę do zdobycia mandatu na Lubelszczyźnie.

— 20 lat temu Lewica wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej. Ten czas, te 20 lat były dla Polski wyjątkowe. Przez ten czas wiele zmieniło się w naszych miastach, miejscowościach, wsiach. Trudno nie zauważyć, że niemal w każdym miejscu widać udział środków zewnętrznych w poprawie wyglądu naszych miejscowości. Powstały nowe boiska, powstały nowe szkoły, nowe obiekty kultury, nowe bardzo ważne drogi — wymieniała Fisz.

Jak podkreśliła, Polska nadal potrzebuje środków z Unii Europejskiej, szczególnie Lubelszczyzna, znajdująca się na „ścianie wschodniej”. Zdaniem Fisz, Polska bezpieczna będzie będąc częścią Unii Europejskiej, która ma być gwarantem braku konfliktów podobnych do tego, który ma miejsce na Ukrainie.