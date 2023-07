Młodzieżówka Platformy pokazuje "listę hańby". Czarnek: Żyją w urojonej rzeczywistości

Członkowie młodzieżówki związanej z Platformą Obywatelską w piątek przed biurem poselskim Przemysława Czarnka w Lublinie zaprezentowali „listę hańby”. Wymienili na niej parlamentarzystów Zjednoczonej Prawicy, Konfederacji i Kukiz’15, którzy w 2019 roku podpisali się pod wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywalności ciąży. Jesienią 2020 roku Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej orzekł o niekonstytucyjności przepisu pozwalającego na przeprowadzenie aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu. Wywołało to falę protestów w całym kraju.

- Od tego czasu wydarzyło się wiele złego, jeśli chodzi o zachowania nie tylko organów państwowych, ale przede wszystkim doszło do tego, że kobiety traciły zdrowie i życie – mówi Filip Jastrzębski, przewodniczący Młodych Demokratów w województwie lubelskim.

Członkowie stowarzyszenia przypominają przypadki Agnieszki z Częstochowy, Doroty z Nowego Targu i Izy z Pszczyny, które zmarły w wyniku związanych z ciążą powikłań, a którym lekarze odmówili wykonania aborcji. Przywołują też nagłośnioną niedawno historię pani Joanny z Krakowa, która po zażyciu tabletki poronnej trafiła do szpitala, gdzie na interwencję przyjechali policjanci, rekwirując jej laptop i telefon. Policja tłumaczyła później, że miało to związek ze zgłoszeniem przez kobietę próby samobójczej. Nawiązują też do sytuacji z ubiegłego roku, którą w ostatnich dniach opisały „Wysokie Obcasy”. Chodzi o panią Olę (imię zmienione) z Warszawy, która poroniła w domu, a prowadząca sprawę prokurator miała nakazać opróżnienie przydomowego szamba w celu „szukania płodu”.

- To tylko pokazuje, jakie PiS i Konfederacja zgotowały piekło kobietom. Kobiety nie mogą czuć się bezpiecznie we własnym państwie tylko i wyłącznie dlatego, że tak zdecydowali politycy – przekonuje Jastrzębski.