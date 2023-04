Lista najpopularniejszych pisarzy. Jest autor z Lublina

Można narzekać, że z roku na rok Polacy czytają coraz mniej książek, ale nie jest do końca prawda. Sytuacja jest zmienna i tak na przykład rok 2020 był dla książki bardzo dobry. Polacy dużo czytali i nie ma się co dziwić, bo był to rok pandemiczny, obostrzeń, zamykania ludzi w domach.

Niestety z najnowszego raportu o stanie czytelnictwa wynika, że 2020 rok nie zaczął mody na czytanie.

- Jesienią 2022 roku lekturę co najmniej jednej książki (papierowej lub cyfrowej) zadeklarowało 34 proc. badanych w wieku co najmniej 15 lat. Jest to wynik dokładnie na tym samym poziomie, co zarejestrowany o tej samej porze przed rokiem. Nie uległ zmianie również odsetek osób czytających 7 i więcej książek. W szerszej perspektywie warto odnotować, że – pomijając rok 2020 – odsetek czytelników książek nie zmienia się w sposób istotny statystycznie od 2015 roku – czytamy w raporcie Biblioteki Narodowej.

I choć wymowa dokumentu nie wydaje się optymistyczna, to jednak jakiegoś wielkiego spadku czytelnictwa nie ma. Co więcej, można nawet spojrzeć pozytywnie, bo aż 72 proc. badanych nastolatków to czytelnicy książek.

- Książki czytają przede wszystkim osoby najlepiej wykształcone (58 proc. absolwentów szkół wyższych i tylko 14 proc. osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym) i uczące się (72 proc.), a więc te, które spędzają też stosunkowo wiele czasu używając komputera, tabletu czy smartfona – podaje biblioteka i wylicza jeszcze, że kobiety czytają więcej niż mężczyźni, że im więcej ktoś lat poświęcił na edukację, tym czyta więcej i że po książki najchętniej sięgają najstarsi (po 70. roku życia).

- Najwięcej czytelników jest w największych miastach, najmniej natomiast na wsiach i w niewielkich miastach. Zależność ta nie ma jednak charakteru liniowego, tzn. w miastach liczących od 20 tys. do 50 tys. mieszkańców podstawowy wskaźnik czytelnictwa znajduje się na tym samym poziomie, co w miastach co najmniej dwustutysięcznych – dodają autorzy raportu.

Ciekawe w dokumencie są także dane o domach, w których książek nie ma. Aż 37 proc. zapytanych o zdanie w domu najwyżej tylko podręczniki. Zasadą jest, że jeżeli ktoś w ciągu roku nie przeczytał ani jednej książki, to takiego przedmiotu w domu nie ma.

- Wprawdzie przebywanie w otoczeniu książek sprzyja ich czytaniu, nie oznacza to jednak, że tak być musi. W przypadku posiadania księgozbiorów domowych można zaobserwować podobne zależności jak w przypadku czytania, tzn. zmiennymi różnicującymi odpowiedzi są przede wszystkim wykształcenie, wiek i płeć, chociaż poszczególne proporcje układają się inaczej, na przykład różnica między kobietami i mężczyznami nie jest tu aż tak wyraźna- czytamy w dokumencie Biblioteki Narodowej.

Co czytają Polacy

W 2022 roku nie było na rynku księgarskim jakiegoś wydarzenia, które przyćmiłoby inne. Nie było powieści, która stałaby się powszechnym hitem. Z danych przedstawionych przez BN wynika, że Polacy sięgają najchętniej po beletrystykę i literaturę gatunkową (obyczajowo-romansowa i kryminalna).

Z kolei najczęściej czytanym autorem jest nadal Remigiusz Mróz. To hitowy autor kryminałów, który powieści wręcz produkuje.

Co trzeci z respondentów deklarujących czytanie książek czytał w 2022 roku co najmniej jedną powieść kryminalną, detektywistyczną, sensacyjną lub thriller – czytamy w raporcie.

Po czyje książki Polacy sięgają najchętniej powiemy za chwilę, ale zatrzymajmy się przy tej liście, bo został na niej umieszczony Max Czornyj. To prawnik, autor kryminałów z Lublina. Max Czornyj debiutował w 2017 r. osadzonym w Lublinie „Grzechem”, w którym bardzo ważną rolę odgrywa strych jednej z kamienic przy ul. Zamojskiej.

Samych książek z cyklu o komisarzu Deryło jest 10, ale na koncie pisarz ma wiele innych.

Został na liście umieszczony na pozycji numer 14.

- Znaleźć się na liście najbardziej poczytnych autorów - tuż obok Olgi Tokarczuk, a przed takimi tuzami jak Agatha Christie, Andrzej Sapkowski czy Tess Gerritsen to niezwykłe wyróżnienie i… Państwa wielka zasługa. Kłaniam się za to! - napisał w internecie Czornyj.