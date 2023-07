Port Lotniczy Lublin przestanie być bezimienny?

– Przed czterema laty, wraz z grupą radnych, poruszyliśmy w przestrzeni publicznej temat nadania nazwy Portowi Lotniczemu Lubin im. Unii Lubelskiej, jednak pomimo życzliwego przyjęcia tego pomysłu, do chwili obecnej nie doczekałem się żadnej konstruktywnej informacji, co do podjęcia działań w przedmiotowej sprawie – Marcin Nowak napisał do prezydenta Krzysztofa Żuka, przypominając jednocześnie, że w chwili składania propozycji obchodzona była uroczystość 450. rocznicy tego wydarzenia, co dodatkowo wzmacniało jego rangę i międzynarodowe znaczenie. - Jestem przekonany, że również dziś, nadanie lotnisku imienia Unii Lubelskiej byłoby właściwym krokiem w kierunku uwypuklania doniosłości tego wydarzenia, historycznego znaczenia naszego miasta, a także popularyzowania idei wzajemnej współpracy, poszanowania i integracji we współczesnej Europie - dodał Nowak.