Lubelscy okuliści walczą ze stożkiem rogówki. Ten zabieg refunduje NFZ

W ramach NFZ, specjaliści z Kliniki Okulistyki Ogólnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie wykonują już pierwsze zabiegi sieciowania rogówki, tzw. cross linking. Mają one hamować rozwój choroby, co z kolei może zapobiegać konieczności przeszczepu rogówki.

Jak wspomniał profesor Rejdak, bardzo ważne jest zwiększanie świadomości na temat schorzenia, ponieważ stożek rogówki pojawia się u osób młodych, często w wieku 20-30 lat. Jeśli nie jest szybko i odpowiednio zdiagnozowany może prowadzić do inwalidztwa w formie utraty wzroku. Lubelscy lekarze sukcesywnie przeprowadzają refundowane już zabiegi.

- To jest naświetlanie odpowiednim światłem ponad nasączeniu rogówki ryboflawiną. To specjalna substancja, która powoduje po tym naświetleniu stwardnienie, a raczej zesztywnienie rogówki. Zabieg trwa kilkadziesiąt minut, ponieważ naświetlanie tego wymaga, ale to nie jest technicznie skomplikowany zabieg. Trzeba mieć do tego odpowiedni sprzęt, a my mamy najnowszy sprzęt zarówno diagnostyczny jak i specjalną lampę, którą się naświetla rogówkę.

- Jeśli chodzi o czynniki predysponujące to może być tło genetyczne również właśnie rodzinne. Może towarzyszyć na przykład atopowemu zapaleniu skóry czy też w różnych zespołach genetycznie uwarunkowanych takich jak zespół Downa, Marfana czy Ehlersa-Danlosa. Pamiętajmy, że pojawieniu się i powiększaniu stożka sprzyja pocieranie oczu, także należy się wystrzegać pocierania szczególnie takiego silnego pocierania nadgarstkami.