Lubelscy pracodawcy wyróżnieni za dbałość o bezpieczeństwo pracy

- Działalność inspektoratu polega na edukacji, szkoleniu oraz organizacji konkursów, które promują dobre praktyki związane z bezpieczeństwem i warunkami pracy w zakładach – podkreślił Włodzimierz Biaduń, Okręgowy Inspektor Pracy w Lublinie. Dodał, że nagrodzeni pracodawcy wykazali się pozytywnymi wynikami w ocenie swojej działalności, zwłaszcza pod kątem minimalizacji ryzyka oraz poprawy warunków pracy. Wśród wyróżnionych znaleźli się także Społeczni Inspektorzy Pracy, oceniani m.in. za swoją aktywność w zakładach.



W trakcie dzisiejszej gali poznaliśmy zwycięzców konkursów: „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” - Iwona Massalska z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie, „Buduj bezpiecznie” - budowa obwodnicy Chełma - realizowana przez firmę STRABAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Rzeszowie oraz „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” - Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej. Podsumowano programy prewencyjne: „Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym” oraz program dla mikro zakładów „Zdobądź Dyplom BHP”. Wręczono także nagrodę na zajęcie pierwszego miejsca w wojewódzkim etapie ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.



W gronie nagrodzonych znalazło się gospodarstwo Małgorzaty i Bogusława Sytów z miejscowości Poznań w powiecie łukowskim. Jak przyznał pan Bogusław, przygotowanie do konkursu wymagało wielu zmian. – Musieliśmy zadbać o porządek, oznakować i zabezpieczyć wszystkie progi, drabiny oraz wejścia na strych, a maszyny ustawić i zabezpieczyć klinami – wyjaśnił. Dodał, że te działania podniosły komfort pracy oraz poprawiły bezpieczeństwo, co jego zdaniem powinno być priorytetem w każdym gospodarstwie.



Działalność Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie docenił Wojewoda Lubelski Krzysztof Komorski. Pierwszy to promocja i edukacja, bo bez tego nie ma szerszej strategii. Drugi to prewencja, czyli bieżące zapobieganie nieprawidłowościom. To również element tworzenia i kierowania wizerunku Państwa instytucji - jako tej, która nie jest strażnikiem stojącym z batem nad przedsiębiorcą, tylko jest partnerem, który pomaga w tym, aby miejsca pracy służyły pracownikom i pracodawcom. Trzeci filar to bieżąca kontrola, nadzór nad przestrzeganiem prawa i higieny pracy – wyjaśnił Krzysztof Komorski.



Tegoroczna gala pokazała, jak ważna jest współpraca między inspekcją a pracodawcami. Wyróżniono tych, którzy wdrażają skuteczne rozwiązania na rzecz ochrony zdrowia i życia pracowników, dając przykład innym, że bezpieczeństwo jest nie tylko obowiązkiem, ale i wartością.