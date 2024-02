Lubelscy seniorzy bawili się z Dj Wiką

Poniedziałkowe wydarzenie „Bal seniora z Dj Wiką” powstało w ramach miejskiego programu Aktywny Senior. Na potańcówce w lubelskim hotelu zjawiły się tłumy, ale zanim ruszyli na parkiet, chętnie wysłuchali recepty na szczęśliwą emeryturę. Wirginia Szmyt, znana jako Dj Wika kończy w tym roku 85 lat i pokazuje, że wiek to tylko liczba.

- Nasz wiek może bardzo dużo zdziałać dla łagodzenia obyczajów w kraju. A więc trzeba pokazać, że można być starszym, ale można być pełnym empatii, pełnym miłości do życia, wdzięczności za to, że się długo żyje, a jednocześnie pokazać młodym, że mimo różnic, jakie są między nami możemy wspólnie dążyć do tego, żeby się wszyscy szanowali. Mając otwartość granic, otwartość różnych kultur, nie bójmy się, że nasza zaniknie, bo jeżeli będziemy pilnowali naszą, to ona będzie tak samo mocna jak każda z tych, o której będziemy się dowiadywali. Życie powinno być radością, otwartą drogą do sukcesu – zaznacza Dj Wika.