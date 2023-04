Lubelska parafia wynajmuje autobus. Na niedzielne msze dojazd gratis

Trasa linii to kolejno: zatoka przed kościołem; ulice: Kunickiego, Nowy Świat, Wyścigowa, Dunikowskiego, Herberta do pętli końcowej, Herberta, Zemborzycka, Kunickiego i zatoka przed kościołem. Kursy zostały ustalone tak żeby dowieźć chętnych do kościoła na msze o godz. 10, 11.30 i 13.

Ksiądz Waldemar Sądecki proboszcz parafii przyznaje, że głównym powodem uruchomienia linii było to, że kościół nie ma własnego parkingu. Poszukiwanie wolnych miejsc postojowych było dotychczas dużym wyzaniem. – Przy bardziej „obleganych” mszach trudno było już znaleźć miejsce – potwierdza pani Małgorzata, parafianka NSJ.

Drugim powodem wynajęcia autobusu jest duża liczba starszych parafian, którzy nie mają możliwości dojechania autem na mszę.

– Chcę też zachęcić osoby, które dojeżdżają samochodami, żeby przesiadły się do wynajmowanego autobusu. Będzie wtedy więcej miejsc do parkowania i trochę się rozluźni – mówi ks Waldemar Sądecki. I dodaje – Jest też korzyść integracyjna. W autobusie będzie można porozmawiać. W końcu wszyscy jadą nim w jednym celu i mają podobne poglądy, to pewnie będą się zaprzyjaźniać.

Proboszcz zdradza, że pierwsze pomysły na uruchomienie linii pojawiły się jeszcze przed pandemią. To nie był jednak dobry czas na takie rozwiązania. Po pandemii pomysł wrócił. – Obecnie mamy umowę na trzy miesiące. Po upływie tego czasu zdecydujemy czy to rozwiązanie kontynuować – czytamy w oświadczeniu parafii.

Podmiotem wynajmującym pojazd jest Miejska Korporacja Komunikacyjna. Koszty wynajmu ponosi parafia.

– Kto chce, może finansowo wesprzeć parafię, ale osoby wsiadające do autobusu nie będą musiały płacić za bilet – tłumaczy wikariusz z parafii NSJ.

W najbliższych dniach, zatoka postojowa przy kościele NSJ zamieni się w tymczasowy przystanek autobusowy.

– Z powodu zmiany pionowego oznakowania zatoki, w porozumieniu z policją, zostanie wprowadzona przy ul. Kunickiego czasowa organizacja ruchu – mówi Justyna Góźdź, rzecznik prasowy miasta Lublin.

Po raz pierwszy autobus wyruszy w trasę w najbliższą niedzielę, 16 kwietnia.