Lubelska policja chwali się wynikami i twierdzi, że zaostrzenie przepisów pomogło

Zacznijmy od danych ogólnopolskich. We wrześniu na polskich drogach doszło do 1844 wypadków, ponad 2 tys. osób zostało rannych, a 142 zginęły. Wrzesień 2021 był po tym względem znacznie gorszy. Policja odnotowała 216 ofiar śmiertelnych.

Z danych wynika też, że Polacy zaczęli jeździć wolniej. Porównując wrzesień do września za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h zatrzymano ponad 1,5 tys. mniej praw jazdy.

Mundurowi wprost łączą te liczby z wprowadzeniem nowych przepisów. Od 17 września nie można już na specjalnych kursach zredukować punktów karnych, najpoważniejsze wykroczenia karane są 15 punktami, a nie 10 jak jeszcze niedawno i działa tzw. recydywa drogowa. Kiedy kierowca zostanie złapany, w ciągu dwóch lat, na wykroczeniu z tej samej grupy (dotyczy to wybranych), to kwota mandatu się podwaja.

– Porównując ze sobą statystyki drogowe od 17 września do 11 października 2022 i 2021 roku wyraźnie widać spadek liczb wypadków i kolizji, rannych i zabitych. W tym okresie tego roku na lubelskich drogach doszło do 62 wypadków, dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku doszło do 74 wypadków – przyznaje młodszy aspirant Kamil Karbowniczek z KWP w Lublinie podsumowując sytuację na drogach w regionie.

Podaje także, że od 17 września spadła liczba osób, które w skutek zdarzeń na drogach poniosły śmierć.

W tym roku zginęło 10 osób, a w tym samym okresie ubiegłego roku 13.

Spadła także liczba rannych. W 2022 roku wyniosła ona 65, a w 2021 roku 79. - Odnotowaliśmy także dużo mniej kolizji drogowych. W tym roku było ich 1025, a w tym samym okresie ubiegłego roku 1491 – uzupełnia policjant.

Różnicę widać też w liczbie zatrzymanych praw jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. – W tym roku od 17 września do 10 października lubelscy policjanci zatrzymali 100 praw jazdy. W analogicznym okresie ubiegłego roku mundurowi zatrzymali 207 uprawnień do kierowania pojazdami za to wykroczenie – wylicza Karbowniczek.