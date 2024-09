Lubelski Festiwal Nauki czas, start! Atrakcje już w ten weekend

Na chętnych czeka prawie 2 tys. wydarzeń, skierowanych dla młodszych i starszych uczestników. Tegorocznym, głównym organizatorem imprezy jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Jak co roku, w organizację wydarzenia włączyły się również pozostałe uczelnie znajdujące się na terenie miasta. Uroczysta inauguracja Festiwalu odbędzie się dzisiaj (14 września) w Teatrze Starym, a już jutro uczelnie zapraszają na Lubelski Piknik Naukowy. To wydarzenie skierowane do naukowców, dzieci, dorosłych oraz seniorów.

Jak zapowiada Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Na naszym stanowisku można będzie m.in.: wykonać indywidualną analizę kolorystyczną w oparciu o występujące typy urody bazujące na czterech porach roku: wiosna, lato, jesień, zima. Sprawdzenie gamy kolorystycznej każdego z wyżej wymienionych typów kolorystycznych pozwoli na określenie typu urody oraz pasujących do danej osoby barw, ich odcieni i tonacji, co daje możliwość dobierania kolorów ubrań oraz makijażu tak, aby podkreślać urodę i wyglądać promiennie.

A to zaledwie część proponowanych atrakcji. Organizatorzy zapowiadają naukę poprzez zabawę i eksperymenty. Piknik rozpocznie się jutro o godz. 11 na Placu Teatralnym przed Centrum Spotkania Kultur.

Natomiast cała jubieluszowa edycja LFN potrwa do 20 września. Program wydarzenia dostępny jest TUTAJ.