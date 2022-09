Chociaż niedzielna pogoda nie zachęca do wychodzenia z domu, to Piknik Naukowy na pl. Teatralny okazał się atrakcją, która przełamała niechęć do deszczu.

Przypomnijmy, że w tegorocznej edycji LFN biorą udział 22 podmioty i przygotowano ponad 1,5 tysiąca pozycji. To warsztaty, wykłady, zajęcia czy porady.