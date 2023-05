Lubelski sanepid o zatruciu salmonellą w kebabie Piri-Piri

Sprawa jest nagłaśniana na facebookowych grupach poświęconych gastronomii i kebabom. Klienci Piri-Piri zaczęli się skarżyć na poważne dolegliwości żołądkowe. To znana sieć z Lublina, która cieszy się bardzo dużym powodzeniem i zbiera wysokie noty wśród klientów.

Jednak ostatnio zaczęły się pojawiać bardzo poważne zarzuty. Niektórzy klienci przedstawiają dokumentację z badań pod kątem salmonelli.

>> Biegunka, ból brzucha, szpital. Znany kebab z Lublina i zatrucie salmonellą<<

Jeden z klientów dokładnie opisał swój stan po zjedzeniu dania. – Dnia 28.04 w Lublinie, w piątek popołudniu wraz ze współlokatorem zjedliśmy kebaba, który reklamowany jest lokalnie w Lublinie jako najlepszy kebab z mięsem kraftowym, aby móc rozpocząć pełną parą majówkowy sezon – zaczyna się wiadomość.

Na drugi dzień mężczyzna miał biegunkę i silne bóle brzucha. – Z ogromnego bólu, który wręcz blokował mi tchawicę nie mogłem oddychać i wezwałem pogotowie. Zostałem zabrany na Szpitalny Oddział Ratunkowy gdzie stwierdzono u mnie silne zapalenie, nie zostało ono jednak zdiagnozowane. Wraz z ustaniem bólu pod wpływem silnych leków i antybiotyków zostałem wypisany do domu – czytamy w mailu.

Kolejny dzień to też był horror. Ale mężczyzna poczekał jeszcze z udaniem się do szpitala. Zrobił to na trzeci dzień po zjedzeniu kebaba. Opisuje, że w szpitalu spędził tydzień.

>>>Oświadczenie Piri-Piri<<<