Lubelskie. Kilka tysięcy wniosków o 500+ na dzieci z Ukrainy

- Świadczenie wynoszące 500 zł miesięcznie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia. Aktualnie obywatele Ukrainy mogą składać wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dwa okresy wypłat: bieżący (do końca maja tego roku) oraz przyszły (od czerwca do końca maja 2023 roku). Przy czym 500+ przysługuje uchodźcy tylko w tym okresie, gdy przebywa z dziećmi w Polsce – podaje Małgorzata Korba, rzecznik prasowy ZUS w województwie lubelskim.

Do 6 kwietnia w regionie złożono ponad 9 tys. wniosków o wypłatę świadczenia. Większość, bo prawie 7,1 tys. (11,5 tys. dzieci) z nich dotyczy bieżącego okresu. Pozostałe (na 3,5 tys. dzieci) to kolejny okres wypłat.

Najwięcej zgłoszeń pochodzi z:

Lublina (1,9 tys.)

powiatu puławskiego (725),

zamojskiego (523),

biłgorajskiego (521),

lubartowskiego (506).

- Do złożenia wniosku o 500+ niezbędne są numery PESEL – opiekuna i dzieci. We wniosku należy też wskazać numer polskiego rachunku bankowego, polski numer telefonu i adres e-mail. Wnioski o świadczenia dla rodzin w ZUS są wyłącznie elektronicznie – dodaje Korba.

Specjalnie z myślą o obywatelach Ukrainy ZUS organizuje specjalne dyżury. 12 kwietnia (we wtorek) takie spotkania odbędą się w Krasnobrodzkim Domu Kultury przy ul. 3 Maja 26 oraz w Ośrodku Wypoczynkowym „Leśna Ryba” w Starej Jedlance (gmina Uścimów). Oba dyżury odbędą się w godzinach 9-13.