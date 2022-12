Lubelskie. Kolej wprowadza przystanki na żądanie. Co musi zrobić pasażer, żeby wysiąść?

Nowy rozkład zacznie obowiązywać w najbliższą niedzielę. Jedna ze zmian dotyczy odjazdów pociągów z Lublina przez Dęblin do Warszawy, które mają odjeżdżać pięć minut po pełnej godzinie: o godz. 5.05, 7.05, 8.05, 12.05, 14.05, 15.05, 17.05, 18.05 i 19.05. W przeciwnym kierunku (z Warszawy do Lublina) rozkład nie będzie już tak poukładany, ostatni pociąg ze stolicy ma odjeżdżać do Lublina o godz. 19.15 (z Dworca Centralnego).

Zadowoleni mogą być pasażerowie pociągu IC Sztygar z Lublina do Katowic, który będzie pokonywał tę trasę w czasie krótszym o 24 minuty.

Niektóre podróże zajmą więcej czasu niż obecnie. Niemal 40 minut dłużej potrwa kurs pociągu IC Górski z Lublina do Szczecina Głównego, a po 24 lutego czas przejazdu ma się wydłużyć o kolejne 18 minut. O 14 minut wydłuży się czas przejazdu porannym pociągiem IC Baczyński z Lublina do Wrocławia. Również przejazd pociągiem IC Konopnicka do Wrocławia przedłuży się o 11 minut. Pociąg IC Hetman z Lublina do Wrocławia zamiast o godz. 6.15 będzie odjeżdżać o godz. 7.04, jego trasa zostanie wydłużona do Zielonej Góry.

Zmiany zajdą również w ruchu regionalnym. – W wyniku połączenia relacji kilku pociągów w nowej ofercie uruchamiane będą bezpośrednie połączenia z Lublina Głównego do Łukowa i Białej Podlaskiej oraz z Dęblina do Chełma – zapowiada Zofia Dziewulska, rzeczniczka lubelskiego zakładu POLREGIO. – W rozkładzie jazdy nie ma połączeń w komunikacji przygranicznej Terespol-Brest Centralny.

Od najbliższej niedzieli siedem przystanków kolejowych (Lublin Ponikwoda, Rudnik, Pałecznica, Wólka Orłowska, Złojec, Żulin i Mokre) stanie się dla pociągów POLREGIO przystankami na żądanie. – Oznacza to, że w przypadku braku podróżnych zarówno w pociągu jak i na przystanku pociąg może przejechać bez zatrzymania – tłumaczy Dziewulska.

Aby wsiąść do pociągu na przystanku na żądanie podróżny powinien czekać na peronie "w miejscu widocznym dla maszynisty". Aby wysiąść, trzeba zgłosić to obsłudze pociągu najpóźniej niż na stacji poprzedzającej przystanek na żądanie. Można to zrobić podczas kontroli biletów lub poprzez znajdujące się przy drzwiach specjalne urządzenia przypominające domofon.