W Lublinie – jeżeli chodzi o chłopców – to nadal jest popularne to samo imię, co w ubiegłym roku. Wśród dziewczynek zeszłoroczną liderkę – Alicję zepchnęła inna mała pani.

Zmiany także w regionie.

W 2022 roku na świat przyszło także sporo dzieci, których rodzice mają trochę bardziej rozbudowaną fantazję. Przykładowo w Chełmie urodziła się Carmen, Estera, Rita i Tycjan. W Lublinie choćby Jaśmina i Korneliusz, w Białej Podlaskiej - Frida, Gloria, Lea, Liwia, Gaja, Miriam i Rotmir. Z kolei w Zamościu na świat przyszła Nel, Noemi, Liwia, Mia oraz Dorian, Leo, Aron i Bastian, a w Puławach - Kosma, Jeremi i Ludwika.

