Lubelskie dostało od WHO prezent za 2,4 mln. To bardzo nowoczesny sprzęt

– Urządzenia te niewątpliwie wzbogacą lubelski system ratownictwa medycznego, a to oznacza poprawę jakości i bezpieczeństwa pacjentów najczęściej w drodze z miejsca pobytu do systemu lecznictwa szpitalnego – podkreślał w czwartek Lech Sprawka, wojewoda lubelski.

Najnowszy transport będzie wykorzystywany przez:

Stację Ratownictwa Medycznego SP ZOZw Chełmie,

Stację Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej,

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie,

Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu,

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Opolu Lubelskim,

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim,

A także szpitale w Puławach, Bychawie, Bełżycach, Łukowie, Hrubieszowie i Tomaszowie Lubelskim.

Tomasz Berbeć, dyrektor WPR w Lublinie podkreślił, że nowy sprzęt pozwoli na wymianę zużytego oraz zmniejszy wydatki bieżące pogotowia.

– Zespoły ratownictwa medycznego pracują bardzo intensywnie i w trudnych warunkach. Dlatego sprzęt zużywa się szybciej niż w innych miejscach. Wymieniany jest zatem sukcesywnie – zapewniał Berbeć.

– Szpital w Puławach zarządza 7 karetkami pogotowia, które obsługują dwa powiaty, głównie puławski i rycki. Otrzymany sprzęt pomoże zespołom ratownictwa medycznego udzielać pierwszej pomocy pacjentom, do których jeżdżą – cieszył się z darów Piotr Rybak, dyrektor SP ZOZ w Puławach.

Ile ten dar od WHO kosztował? Szacunkowa wartość urządzenia do kompresji klatki piersiowej LUCAS to koszt ok. 70 tys. zł, respiratora – ok. 30 tys., a defibrylatora – ok. 50 tys. W sumie daje to ok. 2,4 mln zł.

Wojewódzki Magazyn Darów, mieszczący się przy ulicy Krochmalnej 13H w Lublinie, w którym w czwartek przekazywano sprzęt od WHO, stanowi ważny element w systemie wsparcia udzielanego uchodźcom terenie województwa lubelskiego oraz bezpośrednio na Ukrainie.

Dotychczas za pośrednictwem magazynu przekazano beneficjentom ok. 1 566 palet pomocy humanitarnej m.in. żywność, woda, artykuły higieniczne i opatrunkowe, środki czystości i wiele innych.

W magazynie znajduje się również m.in. sprzęt medyczny pozyskany z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, który może być wykorzystane w celu ratowania zdrowia i życia ludzkiego. To m.in. 3 agregaty RTG mobilne, 2 agregaty EKG mobilne, 15 pomp infuzyjnych strzykawkowych, 3 aparaty USG mobilne, 6 sztuk stolików do narzędzi tzw. zabiegowe, 6 pomp infuzyjnych oraz 30 łóżek szpitalnych.

Urządzenia te zostały zadysponowane i w większości już przekazane do szpitala specjalistycznego w Chełmie, SPSK nr 4 w Lublinie i SP ZOZ w Bychawie. Łączna wartość sprzętu przekazanego z RARS-u to ponad 1,9 mln zł.