0 A A

Pogotowie ratunkowe na co dzień ratuje ludzkie życie. Teraz na terenie Lublina i okolic do pacjentów ma dojeżdżać szybciej. To możliwe dzięki nowym miejscom stacjonowania i organizacji jednostki. Gościem programu Dzień Wschodzi jest Alicja Ciechan - zastępca dyrektora ds. lecznictwa w wojewódzkim pogotowiu ratunkowym w Lublinie.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować