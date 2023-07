Lubelskie. Ponad 200 mln na zabytki, głównie sakralne (pełna lista)

0 A A

Gmina Telatyn w powiecie tomaszowskim ma przyznane wsparcie w wysokości 1,1 mln. Dzięki tym pieniądzom przeprowadzi konserwację dworu w Żulicach, ale też podobne prace w dwóch kościołach (fot. UG Telatyn)

W skali kraju pula to ok. 2,5 mld zł. Z tego mniej więcej 205 mln trafi do województwa lubelskiego. Samorządy za pieniądze od rządu mają odnawiać zabytki. Na liście ponad 350 pozycji, dominują obiekty sakralne.

