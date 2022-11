Lubelskie. Punkty paszportowe zamknięte. Nie wyrobisz dokumentu

Osoby, które chcą złożyć wniosek o wydanie paszportu nie mają takiej możliwości. Tak jet nie tylko na Lubelszczyźnie, ale w całym kraju.

– W związku z wejściem w życie nowej ustawy o dokumentach paszportowych, której wynikiem jest zmiana oraz wdrożenie we wszystkich organach paszportowych w kraju i za granicą nowego Rejestru Dokumentów Paszportowych, od wtorku, 8 listopada 2022 r. od godz. 13.00 do czwartku, 10 listopada 2022 r. do godz. 17.30 punkty paszportowe na terenie województwa lubelskiego nie będą przyjmować wniosków o wydanie paszportu. W tych dniach nie będzie także możliwości odbioru dokumentów – informuje Lubelski Urząd Wojewódzki.

Tłumaczy także, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku kradzieży/zagubienia dokumentów, lub pilnego i niezaplanowanego wyjazdu) pozostanie możliwość uzyskania paszportu tymczasowego.

Co ma się zmienić? Po wprowadzeniu nowego systemu nie będzie trzeba wypełniać papierowych wniosków. Generować je będzie urzędnik. Uruchomione zostaną też nowe e-usługi. To efekt wejścia w życie nowej ustawy o paszportach i utworzenia Rejestru Dokumentów Paszportowych.

Trzeba jednak dodać, że nadal będzie trzeba osobiście udać się do urzędu, aby przyłożyć palec do czytnika, a to koniecznie w przypadku dokumentów biometrycznych.