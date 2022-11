Lubelskie wyda jeszcze więcej na promocję. Kolejne 2,5 mln złotych z rezerwy budżetowej

O tym, że Lubelskie będzie reklamować się podczas meczów Basketball Champions League (BCL) poinformowano pod koniec września. Logotypy „Lubelskie – Taste life!” (z ang.: smakuj życie!) prezentowane są na parkietach i okalających je bandach podczas rozgrywek w sezonie 2021/2022, który wystartował 3 października. W sumie mają być eksponowane w trakcie 190 spotkań z udziałem 32 zespołów z 16 europejskich krajów.

Do tej pory znaliśmy jedynie szacunkowe koszty na podstawie uchwały intencyjnej przyjętej przez zarząd województwa jeszcze w trakcie wakacji. Padła w niej suma 6 mln 241 tys. zł.

Radni sejmiku województwa otrzymali niedawno informację, że umowa w tej sprawie została zawarta 26 października. I rzeczywiście, opiewa ona na kwotę wymienioną we wspomnianym dokumencie. Ale to nie wszystko, bo województwo lubelskie będzie musiało zapłacić także podatek VAT od transakcji w wysokości 1 mln 435 tys. zł.

Ten temat podczas piątkowej sesji sejmiku województwa poruszyła radna Koalicji Obywatelskiej Bożena Lisowska.

– Czy panu marszałkowi ręka nie zadrżała, jak podpisywał tę uchwałę? Bo to jest gigantyczna kwota – pytała, zwracając się bezpośrednio do marszałka Jarosława Stawiarskiego (Prawo i Sprawiedliwość). Ten odpowiedź – jak to ma w zwyczaju – rozpoczął, że jego poprzednicy z koalicji PO-PSL również nie żałowali wydatków na cele promocyjne, po czym tłumaczył, że nie miał na myśli tego, że były to pieniądze źle wydane. Natomiast do przekazania milionów złotych na promocję podczas zmagań koszykarzy, odniósł się krótko: – Województwo lubelskie musi powolutku wstawać z kolan. Wybudowaliśmy autostrady i rzeczy, które mogą być atrakcyjne dla turystów i inwestorów. I czas na reklamę, to wszystko – powiedział Stawiarski.

Marszałek nie odpowiedział na inne z pytań zadanych przez radną. Chodziło o zwiększenie puli na wydatki promocyjne o 2,5 mln zł. Środki te pochodzą z rezerwy budżetowej i mają być przeznaczone na „organizację promocji województwa lubelskiego podczas wydarzeń kulturalnych, sportowych, gospodarczych, konferencji, akcji promocyjnych itp. zgodnie z bieżącymi decyzjami zarządu województwa”.

– Czy zaistniała jakakolwiek nadzwyczajna przesłanka, aby uruchamiać rezerwę budżetową? I jakie okoliczności spowodowały, że mimo dosyć pokaźnych sum, jakie wydatkujemy na ten cel, zarząd zdecydował się podnieść jeszcze o 2,5 mln zł wydatki na cele promocyjne? – pytała Lisowska, próbując dociec, jakie będzie konkretne przeznaczenie tych pieniędzy.

Marszałek zapowiedział, że odpowiedzi na to pytanie udzieli na piśmie.