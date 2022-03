Lublin. Będą dodatkowe utrudnienia na pl. Dworcowym

Od poniedziałku zamknięty dla ruchu ma być cały plac, zachowany będzie wyłącznie przejazd od ul. Pocztowej do Dworcowej. Dla pieszych wydzielone zostanie miejsce wzdłuż budynku dworca kolejowego.

– Postój taksówek zostanie przeniesiony na ul. Pocztową naprzeciwko sklepu Żabka – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza.

Taka organizacja ruchu ma obowiązywać od 7 marca do 2 kwietnia. Natomiast od 4 do 15 kwietnia przywrócony ma być ruch pojazdów na pl. Dworcowym, natomiast zwężony ma być chodnik przed zejściem do peronów.