Lublin. Będzie podwyżka opłat za śmieci. Nowe stawki

Decyzja ma zapaść na sesji Rady Miasta 27 kwietnia i już można próbować przewidzieć wynik głosowania. Można podejrzewać, że podwyżki wejdą w życie, bo projekt uchwały przygotował prezydent Lublina, który w radzie ma stabilną większość.

Zacznijmy jednak od przypomnienia, ile teraz się płaci. Zgodnie z uchwałą z 2021 r. to stawka 24,80 zł miesięcznie od jednego mieszkańca z bloku i 28,80 zł miesięcznie od osoby mieszkającej w domu.

Można liczyć na zniżki. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają stawkę ogólną od nieruchomości, a nie liczoną od osoby. W przypadku zabudowy wielorodzinnej jest to 124 zł miesięcznie, a w przypadku zabudowy jednorodzinnej – 144.

– Oznacza to, iż w przypadku wspólnego zamieszkiwania na nieruchomości dużej rodziny opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się jedynie za 5 osób będących członkami dużej rodziny zamieszkujących daną nieruchomość, a każda szósta i kolejna osoba w wyżej wymienionej rodzinie nie powoduje wzrostu miesięcznej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – tak ten system tłumaczy Ratusz.

Kolejna zniżka – w wysokości 5 zł – dotyczy lokatorów domów. Przysługuje ona za posiadanie kompostownika kiedy nie wyrzuca się bioodpadów.

Ale te stawki będą już przeszłością, bo Urząd Miasta ujawnił właśnie nowy cennik, który chce wprowadzić. Kiedy radni się na niego zgodzą, wejdą w życie podwyżki.

Mieszkańcy bloków zapłacą miesięcznie 29,50 zł od osoby. W domach będzie drożej bo 33,50 zł. Zaznaczmy, że prawo pozwala podwoić opłatę gdy ktoś śmieci nie segreguje.

Co do dużych rodzin, to ceny także idą w górę.

W przypadku nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - 147,50 zł,

W przypadku nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - 167,50 zł.

Skąd te podwyżki? Otóż, zgodnie z przepisami, cały system śmieciowy ma na siebie zarabiać. Za pieniądze od mieszkańców są opłacane firmy odbierające odpady, a te ponoszą koszty transportu, zbierania, odzysku czy unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

– Środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzi się na wyodrębnionym rachunku i nie mogą one być wykorzystane na inne cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały, która ma wprowadzić podwyżki.

- Analiza finansowa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wskazuje, że z pobranych opłat od mieszkańców przy ww. stawkach opłaty miasto Lublin nie jest w stanie pokryć kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, dlatego konieczne jest zwiększenie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, aby zbilansować niezbędne wydatki – informuje Ratusz.

W 2022 roku miasto „zebrało” od mieszkańców 89,1 mln zł, ale to za mało, bo miasto szacuje, że w tym roku system pochłonie aż 105,6 mln zł.

Podwyżka jednak nie zapewni, że system wyjdzie na zero. Przewidywana na ten rok różnica finansowa wynosi 16,4 mln zł.