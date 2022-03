Lublin. Charakterystyczny kościół na Czechowie wygląda już inaczej

– Cegła, z której jest zbudowany kościół to nie jest cegła elewacyjna, tylko cegła „prasówka” – wyjaśnia ks. Andrzej Głos, proboszcz Parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Lublinie. – Projekt kościoła zakładał otynkowanie budynku, ale nie było do tej pory na to pieniędzy. Dopiero teraz możemy oczyścić elewację, ocieplić budynek i przykryć tynkiem. I takie prace trwają. Pod wpływem czynników atmosferycznych cegła na kościele poczerniała i stała się brzydka.

Zgodnie planem roboty budowlane mają zakończyć się w lipcu. – Ale biorąc pod uwagę tempo prac, większość z nich zakończy się jeszcze przed Wielkanocą – przewiduje ks. proboszcz.

Pieniądze na inwestycję pochodzą ze środków parafialnych.

– Przez ostatnie 2 lata, w związku z pandemią koronawirusa, nie przeprowadzaliśmy żadnych większych inwestycji – przyznaje ks. Andrzej Głos. – Dzięki pomocy parafian, ofiarom z niedzielnej tacy i indywidualnym wpłatom udało się uzbierać trochę pieniędzy. Nie było więc potrzeby zaciągania kredytu na termomodernizację kościoła.

Dzięki ociepleniu świątyni powinny zmniejszyć się rachunki za jego ogrzewanie. – W tej chwili w sezonie grzewczym, czyli w okresie od listopada do kwietnia są to wydatki rzędu 60-70 tysięcy złotych – podlicza ks. Andrzej Głos. – Po zakończeniu inwestycji mamy nadzieję, że kwoty te będą niższe. Że będą pewne oszczędności.

Termomodernizacja kościoła to kolejny etap prac związanych ze świątynią. – Wcześniej zmieniliśmy aranżację wnętrza naszego kościoła – dodaje proboszcz. – Po wykonaniu ociepleniu kościoła zostałaby jeszcze tylko uporządkowanie terenu wokół świątyni. Chodzi o urządzenie zieleni i małą architekturę. Chcemy stworzyć miejsce do modlitwy – wybudować kapliczkę, ale też do odpoczynku – ustawić ławki.

Elewacja kościoła będzie w kolorze beżowym, z ciemniejszymi-pomarańczowo-brązowymi elementami.

Kościoły lubelski i zamojski

Budowa świątyni rozpoczęła się 10 lipca 1982 roku według projektu inż. arch. Romana Orlewskiego z Rzeszowa, inż. budowy był Edward Mirowski. Na podstawie projektu tych samych autorów powstał identyczny murowany z czerwonej cegły kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu (12 czerwca 1999 r. przy tym kościele miało miejsce spotkanie wiernych z papieżem Janem Pawłem II). Zamojski kościół jest otynkowany.