Lublin. Czy prezes ważnego funduszu spycha ludzi poprzednika?

Jak ustaliliśmy, wypowiedzenia zmieniające warunki zatrudnienia otrzymały przewodnicząca zakładowej „Solidarności” oraz jej zastępczyni. Pierwszej z nich, dotychczas pełniącej funkcję zastępcy kierownika Zespołu Ekspertów Ekologicznych, zaproponowano stanowisko specjalisty w Wieloosobowym Stanowisku ds. Kontroli Przedsięwzięć. Jej zastępczyni przedstawiono propozycję pozostania specjalistą, ale w ramach innego działu. Było to związane z przyjęciem nowego regulaminu organizacyjnego.

Funduszem kieruje Grzegorz Grzywaczewski. Wcześniej był wiceprezesem, ale w październiku 2020 roku zastąpił odwołanego Pawła Gilowskiego. Jak słyszymy od pracowników instytucji, zmiany kadrowe mogły wynikać z tego, że obie działaczki związkowe były związane z byłym prezesem. Obie nie chciały komentować tej sytuacji, odsyłając nas do regionalnych władz „Solidarności”.

Zmiany w wiadomym celu

– Regulamin został zmieniony tak, żeby zlikwidować stanowiska pracy i pozbyć się konkretnych pracowników. Nie widzę tu innego uzasadnienia – twierdzi Marian Król, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego. Związkowcy o sprawie poinformowali Państwową Inspekcję Pracy, która przeprowadziła w funduszu kontrolę.

– Objęto nią zagadnienia dotyczące przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zasad tworzenia wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy (regulaminy, statuty, porozumienia) i respektowania przez pracodawcę ustawowych uprawnień organizacji związkowych działających w zakładzie – informuje Katarzyna Fałek-Kurzyna, rzeczniczka Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie. I dodaje, że w wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in.: nieuzgodnienia ze związkami warunków wynagradzania pracowników w związku ze zmianą struktury organizacyjnej, brak porozumienia ze związkowcami w kwestii nowego regulaminu i kilka innych uchybień formalnych.

– Informacja odnośnie wszystkich wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym została przesłana w wymaganym terminie do Państwowej Inspekcji Pracy – zapewnia Marek Wieczerzak, rzecznik prasowy WFOŚiGW w Lublinie.

Przewodnicząca zyska

Szef instytucji w rozmowie z Dziennikiem przekazał, że obie działaczki związkowe na zmianie stanowisk nie straciły finansowo. Mało tego, przewodnicząca – która wciąż nie przyjęła proponowanych warunków – miesięcznie miałaby zarabiać o 3,4 tys. zł brutto więcej.

– W mojej ocenie chodzi o destabilizację pracy instytucji przez osoby spoza funduszu – twierdzi prezes Grzywaczewski. Dopytywany o zarzucane mu marginalizowanie ludzi jego poprzednika, odpowiada: – O jakim marginalizowaniu mielibyśmy mówić, skoro nikt nie został zwolniony i dalej pracuje na takich samych albo lepszych warunkach? Kieruję instytucją od ponad roku i gdybym miał przeprowadzać zmiany kadrowe lub zwalniać pracowników, to zrobiłbym to na początku kadencji. Tymczasem w ogóle nie ma takiego tematu, bo cały czas potrzebujemy ludzi do pracy. Straszenie pracowników zwolnieniami wpływa destabilizująco na pracę całej instytucji, której główną rolą jest wdrażanie wielomilionowych programów ochrony środowiska.