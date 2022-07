Lublin: Dodatkowe zmiany w związku z wyścigiem kolarskim Tour de Pologne

Dodatkowe zmiany dotyczą dwóch ulic. Pierwsza z nich to ul. Staszica, gdzie wprowadzono dzisiaj zakaz parkowania. Ma to ułatwić karetkom dojazd do szpitala.

Druga zmiana dotyczy ul. Wieniawskiej. Pierwotnie zakładano, że wyjazd z tej ulicy do Krakowskiego Przedmieścia będzie zamknięty od godz. 11 do 17 w sobotę. Dziś zapadła decyzja, że barierki zagradzające wyjazd staną już o godz. 22 w piątek. Z Wieniawskiej można będzie (a właściwie trzeba) skręcać w lewo w ul. Jasną.