Lublin idzie śladem innych miast w Polsce. Rodzice w żłobkach zapłacą tylko za posiłki

Rodzice w ramach programu będą mogli starać się o dofinansowanie w jednym z trzech obszarów:

Aktywni rodzice w pracy (tzw. babciowe) - dla rodziców aktywnych zawodowo 1500 zł miesięcznie na rzecz organizacji opieki nad maluchem w wieku 12-35 miesięcy

Aktywnie w żłobku - dofinansowanie do żłobka do 1500 zł miesięcznie na dziecko na pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym czy u dziennego opiekuna, bez kosztów wyżywienia

Aktywnie w domu - 500 zł miesięcznie na dziecko w wieku 12-35 miesięcy dla rodziców, którzy wychowują swojego malucha w domu

Zmiany w wysokości opłat za uczęszczanie maluchów do żłobków wprowadzane są już w innych miastach, również w Lublinie zostały one zapowiedziane wcześniej. W środę odbyła się w tym temacie konferencja.

– Inwestujemy na rekordową skalę w politykę prorodzinną. Dzięki „aktywnemu rodzicowi”, od 1 października opieka w publicznych żłobkach będzie bezpłatna, likwidujemy bariery finansowe. „Aktywnym maluchem” tworzymy nowe miejsca opieki nad dziećmi, a „aktywnym rodzicem” wspieramy rodziców najmłodszych dzieci. I to rodzice wybierają, z której formy świadczenia skorzystają. Zapowiadane „babciowe” to 1500 zł dla rodziców, którzy chcą zaangażować osobę trzecią do opieki nad ich dziećmi, „aktywnie w żłobku” to świadczenie w wysokości do 1500 zł, które będzie kierowane do organizatora opieki. W przypadku „aktywnie w domu”, rodzice będą otrzymywali 500 zł, by mogli zostać z dzieckiem w domu – mówiła na zorganizowanej w środę przez posła Michała Krawczyka konferencji Aleksandra Gajewska, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Dofinansowanie do 1500 zł w ramach „aktywnie w żłobku” dotyczy zarówno placówek publicznych, jak i prywatnych. Miasto dopłaca dodatkowo 400 złotych do funkcjonowania prywatnych żłobków, więc jeśli pobierana przez placówkę opłata nie przekroczy 1900 złotych, rodzice również nie zapłacą tam za opiekę. Jeśli przekroczy, będzie trzeba dopłacić różnicę. Trzeba podkreślić, że dofinansowanie nie obejmuje kosztów wyżywienia, za które rodzic będzie musiał zapłacić.

Na dofinansowanie do opieki dla dzieci zareagowała również Rada Miasta. Na czwartkowych obradach przyjęto uchwałę, która zakłada zwiększenie opłaty za uczęszczanie dzieci do żłobków z 430 zł do 1500 zł, jest to więc podwyżka o 250 proc. Poprawić ma to sytuację finansową miasta, jednocześnie nie nakładając dodatkowych kosztów na rodziców dzieci. Rodzice w praktyce płacić mają tylko za posiłki dla swoich pociech, na ten moment w Lublinie jest to koszt 10 zł za każdy dzień pobytu dziecka w placówce, jednak on także ma wzrosnąć do 12 zł.

Prezydent Krzysztof Żuk zadeklarował, że jeśli rządowy program zostanie w przyszłości wycofany, zostanie złożony wniosek o ponowne obniżenie opłaty i dostosowanie jej do panujących warunków.

W Lublinie znajduje się 9 publicznych żłobków, do których uczęszcza 1209 maluchów oraz 69 niepublicznych, w których jest 2226 miejsc. Nabór do „aktywnego rodzica” rusza 1 października. Wnioski będą przyjmowane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Rodzic wybiera tylko jedno z trzech świadczeń w danym miesiącu. W zależności od aktualnych potrzeb w danym miesiącu, może swobodnie zmieniać rodzaj świadczenia.

Jak podkreśla dyrektor Wydziału Zdrowia i Profilaktyki, Urzędu Miasta Lublin Barbara Danieluk, obecny koszt utrzymania tych 1209 miejsc w lubelskich żłobkach to koszt około 30,5 mln zł. Oznacza to, że miasto nadal będzie dokładać około 11 mln zł na te miejsca.

W głosowaniu pomysł ten uzyskał 25 głosów „za”, 3 radnych zagłosowało „przeciw”, 2 wstrzymało się, a jeden radny głosu nie oddał.