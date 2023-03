Lublin. Medale za wspieranie lubelskiej polityki rodzinnej

W czwartek podczas uroczystej gali osoby i przedstawiciele instytucji, które odznaczyły się dużym zaangażowaniem w lubelską politykę rodzinną zostali wyróżnieni medalami.

Medal zasłużony, za szczególny wkład w rozwój polityki prorodzinnej otrzymały: Joanna Krupska, psycholog, psychoterapeuta, pedagog, mama siedmiorga dzieci, współzałożycielka Ogólnopolskiego Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”; ogólnopolskie stowarzyszenie Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” i Bożena Pietras, pedagog, logopeda i działaczka społeczna, mama szóstki dzieci, inicjatorka powstania koła Związku Dużych Rodzin w Lublinie.

- To bardzo potrzebne, aby polityka samorządowa wspierała ten typ rodziny. Powszechne wsparcie rodzin wychowujących większą liczbę dzieci jest po prostu konieczne, bo sytuacja społeczno-ekonomiczna jest dziś negatywnie kreowana. Bardzo się cieszę, że Lublin ma taką społeczną odpowiedzialność biznesu – mówiła Judyta Kruk, mediatorka, politolog, mama szóstki dzieci, rzeczniczka Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”, która też została nagrodzona medalem.

W programie „Rodzina Trzy Plus” uczestniczy 220 partnerów z branży edukacyjnej, sportowej, kulturalnej, a także medycznej, szkoleniowej, gastronomicznej i motoryzacyjnej. To dzięki nim rodziny biorące udział w programie mogą liczyć na ulgi, zniżki i bonusy.

Miasto uhonorowało medalami okolicznościowymi, te z nich, które są w programie od samego początku. Wśród 52 lokalnych podmiotów znalazło się m. in.:

Centrum Kultury

Galeria Labirynt

Centrum Usług Szkoleniowych Lider

Dom Kultury Bronowice

Filharmonia Lubelska

KinoBajka

Dom Kultury Węglin

Biuro Rachunkowe Duo-Profit.

Program „Rodzina Trzy Plus” działa w Lublinie od 2012 roku. Mogą z niego korzystać wszyscy rodzice i ich małżonkowie wychowujący co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lat lub do ukończenia 25 lat, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej. Program objął swoim zasięgiem ponad 4 tys. rodzin, wydano ponad 21 tys. Kart Dużej Rodziny. Obejmuje to ponad 92 proc. rodzin uprawnionych.

– Dzisiejsze spotkanie jest nie tylko podsumowaniem, ale też wyrazem wdzięczności za to, co robicie Państwo dla naszych rodzin i naszego miasta – mówiła Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych. Dziękowała także za przełamywanie krzywdzących stereotypów dotyczących dużych rodzin oraz uwrażliwianie na ich potrzeby. Jak podkreślała, rodzina jest wartością i kapitałem, a nie problemem.

Galę zakończył rodzinny występ Wojciecha Cugowski, któremu towarzyszyła żona Krystyną i córka Weronika. Wspólnie odśpiewali autorskie piosenki artysty oraz kilka coverów.