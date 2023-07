Lublin: Koniec rekrutacji do szkół średnich. Gdzie są jeszcze wolne miejsca (lista)

W publicznych szkołach na terenie Lublina przygotowano 7465 miejsc dla absolwentów podstawówek. Najwięcej – 4103 – w liceach, a także 2397 w technikach i 965 w szkołach branżowych pierwszego stopnia.

– Przyjęcie po raz drugi powiększonego rocznika kandydatów do szkół ponadpodstawowych to duże wyzwanie. Przygotowaliśmy się do tego starannie, czego efektem jest oferta naszych szkół w zupełności odpowiadająca zapotrzebowaniu i liczbie uczniów, którzy mogli, według naszych analiz, wyrażać zainteresowanie podjęciem nauki w Lublinie – mówi Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina ds. oświaty i wychowania. I dodaje: – Po zakończeniu etapu kwalifikacji mamy 169 wolnych miejsc w liceach ogólnokształcących, 458 w technikach i 534 w szkołach branżowych.

Gdzie największy tłok?

Najpopularniejszą szkołą ponadpodstawową w tegorocznej rekrutacji okazało się XXX Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego przy ul. Wajdeloty na lubelskim osiedlu Mickiewicza. Jako szkołę „pierwszego wyboru” wskazało ją 493 kandydatów. Przy limicie 224 miejsc we wszystkich oddziałach oznacza to, że na jedno miejsce przypada 2,2 osoby.

Na drugim miejscu uplasował się Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego przy ul. Podwale, z 288 miejscami w oddziałach i 567 osobami, które wskazały tę placówkę jako najbardziej preferowaną (1,97 osób na miejsce). Podium zamyka IX Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika przy ul. Struga w dzielnicy Konstantynów. Przygotowano tu 192 miejsca, a placówkę w pierwszej kolejności wskazało 370 uczniów (1,93 osoby na miejsce).

Trzeba potwierdzić

Zakwalifikowani kandydaci muszą teraz dostarczyć do wybranych szkół oryginały świadectw i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. – Brak dostarczenia tych dokumentów do 21 lipca do godz. 15.00 oznacza rezygnację z miejsca – przypomina Izolda Boguta z biura prasowego w Urzędzie Miasta.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz zestawienia wolnych miejsc zostaną opublikowane 24 lipca. Tego samego dnia rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca. Będzie ona prowadzona już bez udziału systemu elektronicznego, jak miało to miejsce w przypadku aktualnego naboru.

Wolne miejsca w lubelskich szkołach ponadpodstawowych

Licea: VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej (profil mat-geo) * XII Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego (geo-ang-mat) * XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania (biol-chem) * XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie * XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisławy Filipiny Paleolog * XX Liceum Ogólnokształcące (hist-pol-wos, geo-ang-wos).

Technika: Technikum Budowlane przy Zespole Szkół Budowlanych (technik budownictwa, technik inżynierii sanitarnej, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik dekarstwa, technik technologii drzewnej * Technikum Chemiczne przy ZSCHiPS (technik optyk, technik analityk, technik technologii chemicznej) * Technikum Energetyczno-Informatyczne (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik elektryk) * Technikum Mechaniczne (technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik automatyk) * Technikum Przemysłu Spożywczego (technik technologii żywności) * Technikum Samochodowe (technik pojazdów samochodowych) * Technikum Usługowo-Gospodarcze (technik usług fryzjerskich)

Szkoły branżowe: Branżowa Szkoła Budownictwa I stopnia nr 1 (dekarz, monter sieci i instalacji sanitarnych) * Branżowa Szkoła Elektryczna I stopnia (elektryk) * Branżowa Szkoła Gastronomiczna I stopnia (kucharz) * Branżowa Szkoła Samochodowa I stopnia (mechanik pojazdów samochodowych) * Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia (piekarz, cukiernik) * Branżowa Szkoła Usługowa I stopnia nr 1 (fotograf) * Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 1 (ogrodnik, mechanik pojazdów samochodowych, mechatronik).