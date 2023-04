Lublin. Konkurs dla przedszkolaków. Potem będzie wystawa

To inicjatywa skierowana do dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Lublin. Aby wziąć w niej udział, przedszkola mają zabrać podopiecznych na wędrówkę po mieście, a później uwiecznić widoki i zakątki miasta na pracy plastycznej.

– Konkurs ma zachęcić najmłodszych do lepszego poznawania Lublina, rozwijania kreatywności, uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej - informuje Monika Głazik z biura prasowego Ratusza.

Warunki konkursu

temat pracy ma nawiązywać do hasła konkursowego,

format to A3,

technika jest dowolna: mozaika, kolaż, bibuła, wyklejanka, wata, jednak zabroniona jest technika sypka,

praca musi być wykonana indywidualnie, a nie w grupie.

– Do udziału w konkursie zapraszam najmłodsze dzieci, dla których konkurs może być okazją do pierwszego poznania miasta i jego malowniczych zakątków. Do zdobycia w konkursie przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody rzeczowe, a nagrodzone i wyróżnione dzieła zostaną zaprezentowane podczas specjalnej wystawy w Galerii Ratusz – mówi Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublin.

W konkursie przewidziano trzy kategorie wiekowe: 3-4 lata, 5 lat i 6-7 lat. Zwycięskie prace zostaną nagrodzone.

Prace należy składać w Ratuszu, w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin przy pl. Króla Łokietka 1 lub wysłać pocztą do 12 maja.

Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców a ma na to czas do 5 czerwca. Finałem konkursu będzie wystawa w Galerii Ratusz.