Lublin. Mężczyzna prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Policja prosi o pomoc

– Do zdarzenia doszło 15 kwietnia br. ok. godz. 13.20 na wysokości ulicy Palmowej w Lublinie. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że NN mężczyzna najprawdopodobniej rzucił się pod nadjeżdżający pociąg, w wyniku czego poniósł śmierć – informuje komisarz Kamil Gołębiowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. – W miejscu zdarzenia policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ciało mężczyzny w celu przeprowadzenia sekcji zwłok. Przy denacie odnaleziono charakterystyczny pęk kluczy.

Mężczyzna, którego tożsamości jeszcze nie udało się ustalić miał ok. 30-50 lat, o krępej, tęgiej sylwetce. Miał czarne, krótkie włosy i wzrost ok. 170-175 cm.

– Ubrany był w czarną bawełnianą czapkę, ciemnogranatową pikowaną kurtkę z szarą podszewką, buty czarne sportowe bez oznaczeń producenta, T-shirt koloru czarnego z napisem New York City na jasnoniebieskim tle. Mężczyzna miał na sobie spodnie jeansowe koloru granatowego przeszywane żółtą nicią – opisuje Gołębiowski. – W kieszeni posiadał pęk dziewięciu kluczy na tzw. smyczy koloru czerwonego z szarym napisem "FOR SUZUKI" przy kluczach otwieracz do butelek z napisem "Licher Bier".

Osoby, które znają tożsamość mężczyzny są proszone o kontakt z komisariatem przy ul. Walecznych 1, nr tel. 47 811 45 72. Informacje w tej sprawie można przekazywać też dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

---------------------------------

Nie uzyskałeś oczekiwanej pomocy? Zadzwoń na bezpłatny kryzysowy: telefon zaufania dla dorosłych: 116 123 (czynny codziennie od godz. 14.00 do 22.00). Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111 (czynny codziennie od godz. 12.00 do 2.00).